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CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algısı kısa sürdü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beş dil turistler için eklendi / 28.08.23

CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algısı kısa sürdü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beş dil turistler için eklendi / 28.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algısı kısa sürdü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beş dil turistler için eklendi / 28.08.23

Takvim 02:16
02

Kan donduran sapkınlık! Almanya'da anaokullarda çocukları mastürbasyon yapmaya ve birbirlerini keşfetmeye teşvik eden 'cinsel keşif odaları' kuruldu / 28.08.23

Takvim 02:33
03

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya / 28.08.23

Takvim 01:47
04

Daron Acemoğlu Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Bu kadar seçim kaybedip parti başında kalanı görmedim / 29.08.23

Takvim 00:23
05

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son üç gün

Takvim 01:42
06

Emekliye iyileştirme emekliliğe destek: Meclis'e hangi düzenlemeler gelecek? Aylıklara ek zam nasıl yapılacak?

Takvim 02:25
07

CHP HDPKK kol kola! Mehmet Yalçın Yılmaz’dan çapıcı açıklama: Kayyum atanmaması için adaylarını CHP listelerinden seçime sokacaklar / 28.08.23

Takvim 02:40
08

Devlet düğmeye bastı! Tarımda yeni önlem: Ekilmeyen tarla kiralanacak

Takvim 02:40
09

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e Almanya’da kafa atan iş insanı Alber Rıfat Bayraktar olayın perde arkasını A Haber’e anlattı / 28.08.23

Takvim 04:19
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