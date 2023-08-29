Geçtiğimiz günlerde e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri eklenmişti. Dillerin eklenmesinin ardından CHP ve HDP Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? diyerek skandal algı oyununa imza attı. Yaşanan gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca algı oyununu çürüttü. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir ifadelerine yer verdi.