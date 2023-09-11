İYİ Parti ve CHP arasındaki at pazarlığı tam gaz devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlundan Mansur Yavaş çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu, Yavaşın adaylığını ilan ederek, Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından at pazarlığında İYİ Parti harekete geçti. İYİ Partili Ümit Özlaleden konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Biz tüm illerde ve ilçelerde aday çıkartmayı planlıyoruz. Ancak son aşamada işbirliği zemini oluşursa hayır demeyiz. Dolayısıyla adaylarımızı çıkarırız ancak bizim kuruluş ilkelerimizle örtüşürse işbirliği aranır.Biz ortaklık olmayacak gibi iddialı adaylar çıkarmak istiyoruz. Son aşamada iş birliği zemini oluşursa kapıyı kapatmış değiliz ifadelerini kullandı.