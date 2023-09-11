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CHP ve İYİ Parti arasında kıran kırana at pazarlığı! Mansur Yavaş'ın adaylığı ilan edildi, Ümit Özlale'den ittifak sinyali geldi / 10.09.23

CHP ve İYİ Parti arasında kıran kırana at pazarlığı! Mansur Yavaş'ın adaylığı ilan edildi, Ümit Özlale'den ittifak sinyali geldi / 10.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP ve İYİ Parti arasında kıran kırana at pazarlığı! Mansur Yavaş'ın adaylığı ilan edildi, Ümit Özlale'den ittifak sinyali geldi / 10.09.23

Takvim 03:02
02

Evde yakınına bakana ayda 7.620 TL! | Kimler faydalanacak? Aynı ev şart mı? Destek için engel oranına bakılıyor mu?

Takvim 02:18
03

İstihdamda yeni yol haritası! Her ailede en az bir çalışan | 'İş'te yeni nesil modeller...

Takvim 00:47
04

Konut sorunu çözülüyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arazileri imara açılıyor / 11.09.23

Takvim 02:31
05

Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor / 11.09.23

Takvim 02:24
06

Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık / 10.09.23

Takvim 01:45
07

Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde hayal kırıklığına uğramış! / 10.09.23

Takvim 00:50
08

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! G20 sonrası açıkladı: "Paşinyan'la da görüşeceğim" / 10.09.23

Takvim 00:56
09

Başkan Erdoğan ve liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti / 10.09.23

Takvim 00:53
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