Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6lı masada sular durulmuyor. CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 13 Şubat krizi patlak verdi.CHPli Özgür Özel, Kılıçdaroğlunun 13 Şubatta adaylığını açıklayacağını, İYİ Partili Kürşad Zorlu ise böyle bir bilginin kendilerine iletilmediğini söyledi. Yaşananlar sonrası ortaklarına sinirlenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan masadaki parti mensuplarına sesleniyorum; Lütfen susun! çıkışında bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.