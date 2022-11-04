CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABDden sonra icazet rotasını İngiltereye kırdı. Tefeci ve faizci yakıştırmasında bulunduğu Londraya ayak basıp burada çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlunun görüştüğü Doug Gurr ismi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Gurrun bir dönem McKinsey & Co.da görev yaptığı öğrenildi. İşte tam da bu noktada CHPnin ikiyüzlü siyaseti gözler önüne serildi. McKinsey IMF’den beterdir diyen CHP, tefeci dediği Londrada McKinsey & Co. iltisaklı Doug Gurrun ayağına giderek bu durumu kanıtladı.