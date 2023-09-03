CHP, 28 Mayıs seçiminde Başkan Erdoğan karşısında alınan ağır yenilginin şokunu henüz atlatamadı. Değişim tartışmaları devam ederken CHPde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacaklarını duyurdu. İmamoğlu ve Soyerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de adaylığını açıkladı. Ancak CHPde Soyerin adaylık açıklamasının çok erken bulunduğu bildirildi. CHP yandaşı Bahar Feyzan, CHP Genel Merkezi tarafından İzmir Belediye Başkan adayı olarak Soyerin kesin olarak düşünülmediğini iddia etti. Kulis bilgisini paylaşan Feyzan, Tunç Soyerin açıklaması çok erken bulunmuş. İzmirin Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir. dedi.