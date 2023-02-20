Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sararken, muhalefet güdümündeki fondaş medyanın algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Elbistan Belediye binası yıkılırken deliller karartıldı yalanını dolaşıma soktu. Mesnetsiz iddia fondaş cumhuriyet.com.tr tarafından da haberleştirildi. Gelişme üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Takvim.com.tr de çerisinde bulunduğumuz hassas dönemde yalana ortak olup aleni bir şekilde dezenformasyon yayan platformları sizler için deşifre etti.