Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için kollarını sıvarken CHP ve yandaşı medya kirli algı operasyonlarıyla insanların acıları üzerinde tepinmeye devam ediyor. CHP yandaşı Cumhuriyet Kim bu her kurtuluşta tekbir getirenler? başlığıyla enkaz alanında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipleri hedef gösterdi. 28 Şubat kafasının hortladığı haberde Laiklik hassasiyetinin ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor ifadesi yer aldı. Öte yandan Celal Şengör de deprem felaketi üzerinden manasız bir şekilde dini hedef tahtasına koyanlar arasında.