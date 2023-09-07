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CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış / 06.09.23

CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış / 06.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış / 06.09.23

Takvim 04:17
02

Memura-emekliye enflasyon zammı! | OVP'deki TÜFE tahmini ipucunu verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak?  Fark ne olacak?

Takvim 02:25
03

Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklandı! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Milli gelir 15 bin dolar olacak

Takvim 02:49
04

Alışıldık manzara! İzmir'i sel vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü / 06.09.23

Takvim 00:56
05

Kırklareli'ni sel vurdu! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor / 06.09.23

Takvim 00:58
06

Sömürgecilik zinciri kırıldı! Takvim.com.tr darbeleri Türkiye’de yaşayan Afrikalılara sordu: O cuntayı Fransa destekliyor / 06.09.23

Takvim 00:58
07

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına sert tepki: "Sizin kim olduğunuzu biliyoruz" | Başsavcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı / 06.09.23

Takvim 00:00
08

Emekliye müjde üstüne müjde! Ocak ayında zam bekleniyor: Taban aylık ne kadar artabilir? Kısmi emekliler de yararlanacak mı?

Takvim 00:40
09

Filenin Sultanları yeni hedeflere uçacak: Olimpiyat Oyunları Elemeleri başlıyor / 06.09.23

Takvim 02:43
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