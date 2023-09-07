CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı gündemdeki yerini korurken, Akşener el yükseltmek için yeni bir çıkışı imza atmıştı. İstanbul ve Ankarada seçime ayrı gireceğiz diyerek CHPye gözdağı veren Akşener, İzmir için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşeneri yerden yere vurdu. Akşenere Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış diyen Aysever faşist benzetmesinde bulunarak, Kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor diye konuştu.