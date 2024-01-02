Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara şerefsizler diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı yeni bir skandala daha imza attı. Şehitlerimize Rahmet, Filistine Destek, İsraile Lanet yürüyüşünden dönen İsmail Aydemiri Sen Arap sevicisin diyerek yumruklayan provokatöre arka çıktı. CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan “Eline sağlık” paylaşımında bulundu. Provokasyona arka çıkan paylaşım büyük tepki toplarken, gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.