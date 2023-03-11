6lı koalisyonun adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krize sebep olacağı fondaş medyada konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisinin fonladığı Halk TVde İsmail Saymazın krize gebe dediği sistemi CHP yandaşı Fatih Portakal da eleştirdi. Portakal, Anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakından bahsediyoruz. dedi.