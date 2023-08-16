Değişim diyerek Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu bugün geri adım atarak rotayı tekrar İstanbula kırdı. Ekrem İmamoğlunun bu tavrı kendisine yakınlığıyla bilinen Fatih Portakalın da tepkisini çekti. Ekrem İmamoğluna korkak göndermesi yapan Fatih Portakal, Değişim olmazsa İstanbulu falan alması mümkün değil Ankara, İzmir bunlar çok zora girecek. dedi. Kemal Kılıçdaroğluna da sallayan Fatih Portakal, Kim Kılıçdaroğluyla ittifak yapar ki arkadan iş çeviren liderden bahsediyoruz. dedi.