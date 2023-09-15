CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı kızışmaya devam ederken son olarak Kılıçdaroğlu, İYİ Partinin 81 ilde aday çıkarmasına karşılık yeni bir rest çekti. CHPli Kemal Kılıçdaroğlu, Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti ifadelerini kullandı. At pazarlığındaki karşılıklı restler sürerken, CHP yandaşı Fatih Portakal muhalfeti yine yerden yere vurdu. “Fotoğraf ortada siz ittifaksız nasıl alacaksınız bilemiyorum” diyen Fatih Portakal, “Muhalefetin iyi bir derse ihtiyacı var. O liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var. Milleti siyasete küstürdünüz. Sizin yüzünüzden kaybettiğiniz o yarış yüzünden hanımefendiler, beyefendiler insanlar siyasete küstü” dedi.