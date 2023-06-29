Kemal Kılıçdaroğlunun koltuk ısrarı CHP yandaşlarını çileden çıkarmaya devam ediyor. Fatih Portakal yine Kemal Kılıçdaroğluna yüklenerek Kılıçdaroğlunun göreve devam etmesi durumunda CHPnin kalesi olarak görülen İzmirin de kazanılamayacağını söyledi. Portakal, Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbulda Yavaş Ankarada oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlunun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık ifadelerini kullandı.