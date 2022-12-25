Son dakika haberi! CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İstanbul ve Diyarbakırdaki terör saldırılarının yorumlanmasında seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransanın başkenti Pariste düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı. Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansızla ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekini yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiyedeki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜKün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında mimik provokasyonuyla maskeli şova girişildi.