Son dakika haberleri... Katil İsrailin Gazzedeki katliamına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudurifadelerini kullandı, kendilerini muhalifliğe adayan isimler bir anda ağız değiştirdi. 2020 yılında Kasım Süleymani’nin ölümü sonrası Hamas için “Filistin direniş örgütü” diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz, bugün “intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt” ifadelerini kullandı.