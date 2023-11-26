Son dakika haberleri... Seçimlerden hezimetle ayrılan İYİ Parti içerisindeki kaos mide bulandıran siyaset oyunlarına evrildi. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayırın partide yaşananlarla ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Skandalların başında olan isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin oğlu Fatih Akşener. Fatih Akşener hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dikbayır Parti aile şirketine döndü diyerek, Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti ifadelerini kullandı. Dikbayırın bu sözlerini doğrulayan bir çıkış da CHP yandaşı anketçi Kemal Özkirazdan geldi. Kemal Özkiraz, Bekir Ağırdırın sahibi olduğu KONDA Araştırmanın Fatih Akşenerin oyuncağı olduğunu söyledi. Özkiraz, KONDAda Fatih Akşenerin yazdığı anket sonuçlarının açıklandığını söyledi. İşte detaylar...