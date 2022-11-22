CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TVde skandal bir yayın kayıtlara geçti. Kanalda, Türkiyenin YPG/PKKya yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, örgütün eylemlerini desteklercesine konuştu. Batur, operasyonların Büyük Kürdistanı engellemeye yönelik olduğunu savunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Öte yandan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da PKKnın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketına misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyleyip Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi ifadesini kullanmıştı.