Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6lı koalisyonla birlikte hezimet yaşayan İYİ Parti, 31 Mart 2024 seçimlerine müstakil gireceğini açıklayınca CHP yandaşı isimler tıpkı 3-6 Marttaki gibi lince ve çok konuşulacak iddialara başvurdu. İYİ Parti GİK kararının hemen Meral Akşeneri ihanetle suçlayan CHP yandaşı TELE 1in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ İYİ Partiyi bu kez Ümit Dikbayır üzerinden vurdu. Ümit Dikbayırın Ben görevi teslim ettiğimde kasada 132 milyon TL vardı sözlerine ithafen konuşan Yanardağ, Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor. Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon’da bir banka hesabında” dedi.