CHP yandaşı Özlem Gürses'ten İBB'yi yalanlar nitelikte açıklama: İmamoğlu Karadeniz turunun belediye bütçesinden yapıldığını söyledi / 11.05.22

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun siyasi emelleri doğrultusunda çıktığı Karadeniz turunun tartışmaları sürüyor. Söz konusu gezinin İBBnin kasasından mı yoksa İmamoğlunun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusu olmuşken; İBB, İmamoğlunun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını açıkladı. Bu açıklamanın akabinde CHP yandaşı Özlem Gürsesten İBByi yalanlar nitelikte dikkat çeken bir itiraf geldi. Gürses, İmamoğlunun kendisine gezinin bütün masraflarının belediye bütçesinden karşılandığını söylediğini ifade etti.