CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi, devasa yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanırken CHP yandaşı Saygı Öztürk, İmamoğlu’nunun MASAK raporu ile aklandığını öne sürerek MASAKın Mali Analiz Raporu üzerinden manipülasyona girişti. Öztürkün iddiasının aksine MASAK raporunda da Ekrem İmamoğlu’nun dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve kamu faaliyetlerini cebir veya tehdit yoluyla engelleme gibi birçok suçtan soruşturma ve kovuşturma kaydının olduğu yer alıyor. Peki İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yönelik hangi suçlamalar var, MASAK raporu ne diyor, soruşturma dosyasında hangi suçlamalar var?