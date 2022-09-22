CHP ve yandaşı medyanın Osmanlı Devleti düşmanlığı bitmek bilmiyor. CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerin Osmanlıya yönelik nefret söylemlerinin ardından CHP medyasında da Osmanlı düşmanlığı peyda olmuş, seviyesiz ifadeler kullanımıştı. Ederi aldığı fonla doğru orantılı olan, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan Yandardağın ardından CHP yandaşı Enver Aysever de Osmanlıyı hedef aldı. Seviyesizlikte boyut atlayan Aysever, Osmanlı torunu olmadığını söyleyerek asılsız Ermeni iddialarını savundu. Mangır Enver, 1915teki Ermenilere yapılan o olağanüstü ağır zulüm... Bunu da kabul etmeliyiz dedi.