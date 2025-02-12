Siyaset gündemine bomba gibi düşen kurultay şaibesi tüm gündemin önüne geçti. Önce CHPli Akif Hamzaçebi sonra Kemal Kılıçdaroğlunun açıklamalarının ardından savcılık 4-5 Kasım 2023 CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlattı. CHP Genel Merkezi inkar ederken CHP yandaşları delege borsasını itiraf etmeye başladı. CHPye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz. derken Halk TV canlı yayınına katılan Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz bunu CHPlilerden duyduklarını itiraf etti.