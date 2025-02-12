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CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz / 12.02.25

CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz / 12.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz / 12.02.25

Takvim 07:20
02

3'lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş "Trollerini üzerimden çek Ekrem" resti çekti / 12.02.25

Takvim 05:29
03

CHP'de "prematüre ön seçim"in tarihi belli oldu! İmamoğlu'na "Aday Özgür Özel olsun" sürprizi... İşte Mansur Yavaş'ın yol haritası / 12.02.25

Takvim 04:46
04

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İhracat işlemlerinde kısıtlamalar kaldırdı

Takvim 02:42
05

Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada

Takvim 03:21
06

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam / 12.02.25

Takvim 02:40
07

Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi? / 12.02.25

Takvim 02:19
08

CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya'da! Resmi törenle karşılanıyor / 12.02.25

Takvim 00:51
09

"Şaibe var" diyen CHP'li Erkan Çakır TAKVİM'e konuştu! "İfadeye çağrıldım" diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız / 12.02.25

Takvim 02:34
10

Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?

Takvim 06:11
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