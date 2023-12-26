Son dakika haberleri... Türkiye, PKKnın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken hem Kandilin partisi DEMle iş birliği yapan hem de şehit cenazesine katılan Özgür Özelin ikiyüzlü siyasetine de şahit oluyor. Manisadaki şehit cenazesine katılmak isteyen Özgür Özele şehit yakınları büyük tepki gösterdi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” sloganları attı. Durum CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylıyı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özgür Özel’e gösterdiği tepkiye “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak ifadelerini kullandı. Bir skandal da Can Ataklıdan geldi. Ataklı şehit babasını hedef alarak, Kimsin ulan sen! şeklinde rezil sözler söyledi. Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı