CHP gerilim dolu günlerden geçiyor. Özgür Özelle koltuk kavgasına tutuşan Ekrem İmamoğlunun aday dayatmasının gölgesinde PM 242 seçim çevresinde isimleri açıkladı. İmamoğlu İstanbul’un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM’den geçirirken, Eskişehirde Kılıçdaroğluna destek veren Yılmaz Büyükerşenin tasfiyesine ön ayak oldu. Özgür Özel ise PM toplantısında çaresizliğiyle ön plana çıktı. Özelin iyice köşeye sıkıştığı, Ekrem İmamoğlunun da CHP koltuğu üzerinde kurduğu vesayeti iyice artırdığı gözlemlendi. Bir yandan da gözler 1 Nisan planı yapan Bay Kemalistlerde...