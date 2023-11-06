Kemal Kılıçdaroğlunu genel başkanlık yarışında yenilgiye uğratan Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel, CHPnin yeni genel başkanı oldu. Özelin değişim diyerek Genel Başkan olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu gibi Selahattin Demirtaşa ve Osman Kavalaya selam çakması aynı siyaseti sürdüreceğinin işareti olurken, terör destekçilerini yanına almayı ihmal etmemesi bunun kanıtı oldu. Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özel’in listesinde yer aldı.