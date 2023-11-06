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CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel'in listesinde / 06.11.23

CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel'in listesinde / 06.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel'in listesinde / 06.11.23

Takvim 01:10
02

Katil İsrail'in soykırımına karşı çıkan Yahudi aktivist Londra'da tutuklandı! "Suç ortağı olmanızı istiyor" / 06.11.23

Takvim 01:24
03

İlk günden kaos | Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kriz patlak verdi: PM ve YDK seçiminde büyük pazarlık! A Takımı belli oldu / 06.11.23

Takvim 00:55
04

Hak edene hak ettiği dilden! Blinken'a Ankara'da teamüllerin dışında karşılama: ABD'ye çok net mesaj / 06.11.23

Takvim 02:33
05

Milyonlara asgari ücret zammı I TAKVİM masadaki 2 formülü hesapladı! Kimleri, nasıl etkileyecek? Formüllere göre kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:15
06

Evleneceklere geri ödemesiz 115 bin TL! Detaylar belli oldu: Başvuru şartları neler? Yaş sınırı var mı?

Takvim 03:13
07

Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanından eli boş döndü / 06.11.23

Takvim 02:12
08

Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar... / 05.11.23

Takvim 02:15
09

Katil İsrail'in kabusu Gazze tünellerini ilk Mehmetçik açtı! / 05.11.23

Takvim 02:11
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