Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılan ilk turunun ardından seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlunun sosyal medya hesabından Öndeyiz diye paylaşım yaparken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da ekranlar önüne çıkarak Kılıçdaroğlunu adeta Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Ancak kısa süre sonra CHPnin seçim verilerini kendi sistemine yanlış girdiği ve seçimi Başkan Erdoğanın önde tamamladığı ortaya çıkmıştı. Başkan Eroğanın kazanmasını sindiremeyen CHP ise kendi sistemlerine yanlış girdikleri seçim sonuçlarını kanıt olarak sunup YSKya itiraz etmesi vatandaşa adeta yine aynı senaryo dedirti. İşte o detaylar...