31 Marttaki yerel seçimlere günler Cumhuriyet Halk Partisinde tek gündem koltuk kavgası. Başkan Erdoğanın bugün Samsunda ifade ettiği gibi CHPde tüm hesaplar 31 Mart sonrası için yapılıyor. CHP’den medyaya gönderilen aday listesinde Kocaeli Gebzeden herhangi bir adayın belirlenmediği ortaya çıktı. Olayın perde arkasında ise Kılıçdaroğlunun ilçe binasında asılı duran fotoğrafları olduğu iddia edildi. Bu durum siyaset kulislerinde, Genel Merkez, 1 Nisan öncesi Kılıçdaroğlunu her yerden kazıyor değerlendirmelerine neden oldu.