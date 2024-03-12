CHPdeki kara para skandalı dallanıp budaklandı. Ortalığa saçılan görüntülerle panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı, imzalı A4 kağıt parçasını delil olarak sunmaya kalkıştı il binası aldık açıklaması yaptı. Gelişme üzerine Ekremcilerin foyası da ortaya çıktı. Bahse konu olan binanın alımında CHPyi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. 15 milyon liranın nereye gittiği merak konusu olurken CHPdeki kirli para trafiğine ilişkin soruşturma başlatıldı. AK Partili Ali Özkaya ise Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır dedi. Öte yandan dönemin CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çiçek binanın görüntülerden önce alındığını açıkladı.