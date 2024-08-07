CHPde tüzük kurultayı öncesi sancılı günler yaşanıyor. Ekrem İmamoğluna yakın belediye başkanları forslu İmamoğlu paylaşımlarıyla aday dayatmasında bulundu. Genel Merkez Saraçhaneyi işaret edip Dolduruşa gelen ergenler diyerek tepki gösterdi. Tartışmalar sürerken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Pariste voleybol maçına gitti. Yavaşın Özelin elini boşta bırakması sonrası Ekremci sosyal medya hesapları KAPAK OLSUN diyerek görüntüleri servis etti. İmamoğlunun tüm planlamasını cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kurduğu bilinirken Mansur Yavaş 2028 için yeşil ışık yaktı.