CHPde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özelin adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti. İmamoğlu, parti içi sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirttti. Özelin devreye girdiği ancak Yavaşın rest çekerek Yedek aday olmayacağını söylediği iddia edildi. Üç ismin önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenilirken Yavaş kameralar karşısına geçti... Yavaş ne mesaj verdi, 3lü zirvede kim kime ne teklif edecek? İşte CHPdeki kavganın detayları...