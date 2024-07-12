Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun 50 vekil açıklaması sonrası ipler iyice gerilmeye başladı. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanın sosyal medya hesabından, Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil? çıkışı Kılıçdaroğlunu çileden çıkardı. Tanju Özcana Yazık sana, sana verdiğim emeklere diyen Kılıçdaroğlu, Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun açıklamalarına Özcan Hakkımı helal edemem diyerek karşılık verirken, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel konuya ilişkin açıklamada bulunarak Tanju Özcan meselesini değerlendireceğiz dedi.