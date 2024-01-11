Yerel seçimler adım adım yaklaştığımız günlerde CHPdeki adaylık kaosu tam gaz devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlunu koltuğundan eden emanetçi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlunun gölgesi altında genel başkanlık savaşı verirken adayların açıklanması gecikti. Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitlide mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhanın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarıra tepki gösterdi.