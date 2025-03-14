CHPde aday kim olacak? Bu soru yanıtını ararken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında ipler geriliyor. Ekrem İmamoğlunun parti içindeki tek aday olma ısrarına karşı çıkan Yavaş, Kimsenin yedeği değilim diyerek açıkça İmamoğlunu hedef aldı. Aynı zamanda Yavaş, Ekrem İmamoğlunun Ankara buluşmasına katılmayacağını belirtirken Ekrem başkan yol arkadaşım ama kendi siyasi yol haritam var dedi.