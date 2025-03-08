CHPde Ankara Milletvekili Adnan Bekerin partiye katılması büyük krize yol açtı. Özgür Özel, Beker’e rozet takarken Mansur Yavaş’ı işaret etti, ancak Yavaş transferden haberinin olmadığını söyledi. Bu açıklamayı yalanlayan Özel, Yavaş’ın 6 ay önce Adnan gelebilir dediğini iddia etti. Karşılıklı açıklamalar parti içinde yeni bir ayrışmaya işaret ederken, Beker’in geçmişte Başkan Erdoğan’a oy verdiğini açıklaması da Özele soruldu. Özel ayrıca kendisini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına da salladı.