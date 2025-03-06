İyi Partiden istifa ettikten sonra seçimlerde Başkan Erdoğana oy verdiğini açıklayan Adnan Beker CHPye katıldı. Parti içinde tepkilere neden olan karar sonrası Bekere grup toplantısında rozeti takan CHP Genel Başkanı Özel, Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir sözleriyle topu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşa attı. Konuyla ilgili bugün konuşan Yavaş, transferden haberi olmadığını belirterek, Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir. diye konuştu.