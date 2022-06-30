CHP'de Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti / 29.06.22

Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Toruna ait olan ve Erdoğdunun eski eşi tarafından paylaşılan ses kayıtlarının etkisi sürüyor. Ses kayıtları CHPdeki liyakatsizliklerin ve kirli ilişkilerin itirafı niteliğinde olurken Genel Merkez baskıları üzerinden atmak için faturayı Aykut Erdoğdu ile Tuba Toruna kesti. İki ismin istifasının istendiği öğrenildi. Ve CHPde beklenen oldu İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun istifa etti.