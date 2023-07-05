28 Mayıs sonrası CHPde sular durulmuyor. Değişim isteyip manifesto yayınlayacak kadar ileri giden Ekrem İmamoğlu ile Bu geminin kaptanı benim veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. İmamoğlunun yaktığı değişim ateşine CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerden destek gecikmedi. Soyer, İstanbula değişim isteyen Ekrem İmamoğlunun ayağına gelerek safını belli etti. Kılıçdaroğluna karşı Adalet ve Değişim Yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise İmamoğluna Net ol arkandayız mesajı verdi. CHPde İstanbul, İzmir ve Bolunun başlattığı belediye ihtilaline Bay Bay Kemalin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.