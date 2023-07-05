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CHP'de 'belediye' ihtilali! İstanbul, İzmir ve Bolu 'değişim' bayrağını çekti: İmamoğlu'na 'net ol arkandayız' mesajı / 05.07.23

CHP'de 'belediye' ihtilali! İstanbul, İzmir ve Bolu 'değişim' bayrağını çekti: İmamoğlu'na 'net ol arkandayız' mesajı / 05.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'de 'belediye' ihtilali! İstanbul, İzmir ve Bolu 'değişim' bayrağını çekti: İmamoğlu'na 'net ol arkandayız' mesajı / 05.07.23

Takvim 04:51
02

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu! Teşkilat Başkanlığı'na şaibeli isim: Buğra Kavuncu / 04.07.23

Takvim 04:06
03

Büyük İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntüler: Tehlike çanları çalıyor! Vatandaş tedirgin / 05.07.23

Takvim 03:00
04

Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor

Takvim 02:19
05

Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor / 05.07.23

Takvim 02:45
06

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu! 15 kez '25 milyon oy' 11 kez de 'başarı' vurgusu yaptı hezimeti akladı / 04.07.23

Takvim 02:07
07

Arda Güler için geri sayım ya Barça ya da Real! Avrupa Arda'nın kararına odaklandı / 05.07.23

Takvim 01:28
08

Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti / 04.07.23

Takvim 03:38
09

FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu / 04.07.23

Takvim 01:56
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