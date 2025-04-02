İBBdeki vurgun sarmalını yargıya taşıyan süreç CHPlilerin birbirini ihbar etmesiyle başladı. Gizli tanık sıfatıyla itirafçı olanların Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğluna yakın isimler olduğu, İBBden para kazandığı iddia edildi. Kılıçdaroğlunun Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız beyanı ise dikkat çekti. Bay Kemal ne biliyor da saklıyor? sorusu önem kazandı. CHPdeki pasta kavgasında bizzat CHPlilerin parti içi ihbarcılık yarışına girip birbirini sattığı tescillendi. Hükümete isnat edilen siyasi operasyon suçlamasının altı boş çıktı.