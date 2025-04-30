Beykoz Belediyesinde naylon fatura ve hayali ihalelerle yapılan vurguna ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Pasta kavgasına tutuşan CHPlilerin pastayı bölüşemeyince birbirini sattığı ortaya çıktı. Tutuklu Beykoz Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, savunmasında Fidan Gülün adını verdi, Ekrem İmamoğlunun kumpasçı olduğunu söyledi. Parti içindeki iç çekişme olduğunu itiraf eden Gümüş, Bilgehan Murat Miniç ve Fidan Gülü işaret ederek Beylikdüzü ve İBB ekibi operasyon çekti dedi. İmamoğlunun Beykoza çökme planları yaptığını, yerel seçimlerden sonra tehditler aldığını iddia etti.