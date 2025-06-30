CHP’de mutlak butlan krizi iç savaşa dönüştü. Fondaş basın Mansur Yavaş Kılıçdaroğluna siyaseti bırakacağını söyledi iddiasını ortaya attı. Ancak hem Yavaş hem de Kılıçdaroğlu bu iddiayı yalanlandı. Daha sonra SÖZCÜ, Mansur Yavaşın Bir daha Kılıçdaroğlu ile görüşmem dediğini öne sürdü. Yavaş Böyle bir sözüm yok deyip SÖZCÜnün yalan haber yaptığını söyledi. Böylelikle Özgür Özelin fondaş basın eliyle Mansur Yavaşı oyundan düşürüp Kemal Kılıçdaroğlunu parti tabanının önüne atmak istediği görüldü. Mansur Yavaş kendine dönük Özel operasyondan oldukça rahatsız. Yavaşa yakın simalar ise adaylıktan vazgeçmediklerini ilan etti: Gün ola harman ola...