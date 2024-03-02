CHPnin Hatayda Haluk Levente ardında da Mert Fırata da teklif götürdüğü ortaya çıktı. İkiliden Hayır cevabı alan CHP, yapay zekaya da konuyu danıştı. Yapay zekanın da çare bulamamasının ardından ise , tüm tepkilere rağmen depremzedelerle alay edermişçesine Hataydan Lütfü Savaşı aday yapıldı. Bağımsız aday olabileceğine dair şantajı yapan Savaşa boyun eğen Özel, Birlikte yola devam edeceğiz dedi.TAKVİM, CHPnin Hatayda Mert Fıratı aday gösterme girişimini CHP Kodları CHATGPT Patladı başlıklı haber ile manşete taşıdı.