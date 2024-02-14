CHPde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç yarışı alevlenerek sürüyor. İstanbulda ilçe adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezinde Büyük İstanbul Buluşmasını gerçekleştirdi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel’in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan salonda Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Sarıyer’de Şükrü Genç’in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP’li pankart açıp İmamoğlu’na sert tepki gösterdi. İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi. TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden takip etti.