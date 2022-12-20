CHPdeki taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHPli Kırşehir Belediyesindeki görevli personelin 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını atmasının etkileri sürerken bir skandal da Maltepeden geldi. Maltepe Belediyesinin CHPli Meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz, 16 yaşındaki B.D.C isimli kız çocuğuna taciz içerikli mesajlar gönderdi. Gelişme üzerine mağdur kız çocuğunun ailesi olayı yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Türkyılmaza Çocuğa zincirleme taciz suçlaması üzerinden yargılama yaptı. Öte yandan Takvim.com.tr duruşmadaki ifadelere ulaştı.