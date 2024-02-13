Kandil ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankayada Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlunun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel, kendi avukatı Hüseyin Can Güneri aday olarak göstermeye hazırlanıyor. Bu durum karşısında Çankaya aday adayları kazan kaldırdı. Öte yandan CHP MYK’nın PM’ye sunma kararı aldığı bazı ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu. İmamoğlunun Kadıköy, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy, Adalar gibi ilçelere çöktüğü gözlemlendi. CHP Hatay için Haluk Levente teklif götürdü ancak ret yedi.