İBBdeki 560 milyar TLlik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHPli Ekrem İmamoğlu, Batı ülkelerine yalvarmaya devam ediyor. Son olarak İstanbulda düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesine mektup gönderen suç örgütü lideri Batıda kendisine destek vermeyen ülkeleri, Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz diyerek tehdit etti. İmamoğlunun bu sözleri yolsuzluğu örtbas etmek için sanatçıları nefret kusan destekçilerini getirdi. Medet umdukları Batının CHPyi yüzüstü bıraktığını belirten Başkan Erdoğan, Gazinin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi kopartmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler. dedi.