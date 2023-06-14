CHPde kazan fokur fokur kaynıyor... 28 Mayısta alınan mağlubiyet sonrası Ekrem İmamoğlu topyekün değişim çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu,Önceliğim İstanbul diyerek İmamoğluna sınırı aşma, delege bende, kurultay bende mesajı verdi. CHPli İBB Başkanı da Mesele İstanbuldan ibaret değil sözleriyle değişim çağrısını yineledi. Gergin geçen bu söz düellosunun gölgesinde Ekrem İmamoğlunun koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankaraya gittiği öğrenildi.