Koltuk kavgasının gölgesinde adım adım kurultaya giden CHPde sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlunun desteklediği isimler ile Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki Değişimciler birbirine girmiş vaziyette. Tüm bu yaşananların gölgesinde CHPnin İstanbul İl Başkanı bugün düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile belli oluyor. İmamoğlunun desteklediği Özgür Çelik ile genel merkezin desteklediği CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolatın sandık yarışında 600ü aşkın delege oy kullanacak. Öte yandan kongreye Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel katılmazken, Ekrem İmamoğlunun değişim vurgulu bir konuşma yaptı. Başaracağız, asla vazgeçmeyeceğiz diyen İmamoğlu, Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var sözleriyle Kılıçdaroğluna bırak git çağrısı yaptı. İBB Başkanı, 2028 hedefini ilan edip CHP koltuğuna göz kırptı.