CHPde siyasi oyunların ardı arkası kesilmiyor. Olaylı kurultayda Özgür Özel ile hareket ederek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun bu kez Özgür Özele karşı hamle yapmaya çalıştığı konuşuluyor. Özgür Özelin normalleşme kapsamında attığı adımlardan rahatsız olan ve bu kapsamda düşmanımın düşmanı dostumdur oyununa soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçerek hem hançerci imajında kurtulmayı hem de Özgür Özeli devirmeyi planladığı iddia ediliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleye nasıl yaklaşacak kendisine yakın isimler ne söylüyor? İşte CHPdeki son kaosa ilişkin detaylar...