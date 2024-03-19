CHP büyük bir kaosla karşı karşıya... Koltuğu sallantıda olan Özgür Özel, 1 Nisandan sonrasına talibiz diyerek buradayım dedi. Ekrem İmamoğluna Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum göndermesinde bulunan Özel tüzük kurultayı için de tarih verdi. Böylelikle Özel partinin yönetim mimarisini değiştirerek İmamoğlu tahakkümünü kırmayı hedefliyor. Öte yandan intikam planları yapan Kemal Kılıçdaroğlunun Ne yapıp edip Özgür Özelle Ekrem İmamoğlunu durdurmamız lazım dediği öğrenildi.