CHP/DEMli Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasıyla birlikte CHPde kriz patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Esenyurtta şova soyunmasının ardından Özgür Özel tüm belediye başkanlarını mitinge çağırdı. Mitinge gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile paylaşım yaparak Genel Merkeze gönderme yapmıştı. Olayların ardından katıldığı canlı yayın programında, Vatan ile sorunu olanlarla işim olmaz ifadelerini kullandı.